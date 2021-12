Eerste 300.000 kindervaccins worden vanaf begin januari geleverd aan vaccinatiecentra

“De vaccinatiecampagne loopt goed”, klopte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zich op de borst. “We lopen een week voor op schema. We staan Europees op de vierde plaats, we zitten dus in de kopgroep.”

De Vlaamse vaccinatiegraad zal bovendien nog verhogen, naarmate ook kinderen tussen 5 en 11 jaar oud ingeënt worden, zoals onlangs beslist werd. “Alles wordt daar momenteel voor klaargestoomd”, aldus De Wolf. “De eerste 300.000 vaccins worden in de eerste week van januari overal geleverd. Vanaf deze week gaan ook de eerste uitnodigingen voor kinderen uit de deur, voor kinderen met comorbiditeiten zal dat – aangezien dat deels via ziekenhuizen verloopt – vanaf 7 januari het geval zijn. Op 30 december zullen we in één vaccinatiecentrum nog een oefensessie met vrijwilligers organiseren, om de procedure indien nodig her en der nog wat bij te schaven.”

Kritiek op maatregelen: “Maar we moeten ons wapenen”

Er is veel kritiek op de maatregelen die het Overlegcomité woensdag invoerde. Toch zal dat volgens Beke geen effect hebben op het vertrouwen in de vaccinatiecampagne. “We moeten nu eenmaal de handschoen opnemen tegen die nieuwe dreiging, de omikronvariant. Ik begrijp dat sommige maatregelen koud op de lever vallen, maar we hebben allemaal één doel: ons zoveel als mogelijk wapenen.” Volgens De Wolf blijft het aantal geweigerde uitnodigingen ook erg laag.

De Wolf maakte ook de balans op van het afgelopen jaar. “Er werden in heel België in 2021 in totaal 13.002.780 vaccins gezet. De topdag was woensdag 9 juni, met 133.092 prikken. Volgens Sciensano werden op die manier dit jaar bijna 30.000 ziekenhuisopnames vermeden. Het risico op hospitalisatie bij een besmetting is namelijk verminderd van 7 procent tijdens de tweede golf, tot minder dan 3 procent aan het einde van de derde golf.”