Lufthansa en Brussels Airlines moeten vluchten schrappen door vele afwezigen

“De afwezigheidsgraad is hoger dan normaal, dat komt door een combinatie van ziekte, vaccinatie met de boosterprik en quarantaine”, zegt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines. “We proberen eventuele crewtekorten steeds op te vangen met reserves, maar als ook dat niet lukt moeten we overgaan tot annulatie.”

Voorlopig moest er één vlucht geannuleerd worden bij de Belgische luchtvaartmaatschappij. “Daarbij proberen we steeds de passagiers zo min mogelijk te treffen door te kiezen voor een vlucht met een lagere bezettingsgraad en voldoende alternatieven op andere vluchten”, aldus nog Andries. In de herfstvakantie had Brussels Airlines gelijkaardige problemen, toen werd een vijftal vluchten geannuleerd.

Bij moedermaatschappij Lufthansa werden trans-Atlantische vluchten geschrapt naar Boston, Houston en Washington in de periode van 23 tot 26 december. De Duitse maatschappij zegt een grote reserve te hebben, “maar die volstaat niet bij zo’n hoge afwezigheidsgraad”. Ook de Scandinavische maatschappij SAS moest de voorbije dagen een veertigtal vluchten schrappen omdat er te veel afwezigen zijn door ziekte of quarantaine.

Snoeien

De volgende maanden wordt er verder gesnoeid in het aantal vluchten van de groep, ook omdat het aantal boekingen sterk is gedaald. “In het wintervluchtprogramma schrappen we daarom 33.000 vluchten of een tiende van het aanbod”, verklaarde topman Carsten Spohr in een interview met de krant ‘Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’. Volgens hem zijn de thuismarkten van de luchtvaartgroep, waaronder Duitsland, maar ook België en Oostenrijk, zwaar getroffen door de coronagolf.

Spohr had ook kritiek op het systeem van start- en landingsrechten in de Europese Unie. Volgens hem zou men graag nog meer vluchten schrappen, maar moeten er zo’n 18.000 onnodige vluchten uitgevoerd worden om de slots te kunnen behouden. Volgens hem strookt dit niet met de klimaatdoelstellingen van de EU.