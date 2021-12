Vanhaezebrouck spreekt Tissoudali moed in nadat die gepasseerd werd voor Afrika Cup (en rekent niet op Odjidja voor zondag)

“Dat is het leven als international wanneer je nog geen vaste waarde bent”, verwoordde de Gentse coach het eerder filosofisch. “Dan is het toch altijd wachten of je er bij bent. Hij hoopte er natuurlijk vurig op en ik had het hem ook gegund. Nu is het echter aan hem om met zijn prestaties bij AA Gent de mensen te overtuigen zodat hij in de toekomst wel geselecteerd wordt.”

“Hij kan zich de komende maanden nog op drie fronten laten zien. Hij heeft de voorbije periode duidelijk al stappen gezet, want nu valt zijn naam al in de préselectie. Ze houden voorlopig echter vast aan enkele vaste waarden. Dat kun je alleen maar veranderen door constant te blijven presteren.”

“Als hij zo blijft scoren, kan men niet om hem heen”

Tissoudali maakte een stormachtige ontwikkeling door sinds hij begin dit jaar de overstap maakte van Beerschot naar AA Gent: “Hij maakt duidelijk progressie en pikt de tips en opmerkingen die wij hem geven goed op”, stelt HVH vast. “Als je bereid bent om te luisteren hoe je een hoger rendement kan halen, is dat zeker positief. Misschien kan die mogelijke selectie er de voorbije weken wel een beetje toe bijgedragen hebben dat hij zo gefocust was. Maar dat mag hem nu niet doen veranderen.”

“Het constant presteren en efficiënt zijn, zorgde ervoor dat hij toch plots in aanmerking kwam voor een selectie. Hij mag het nu zeker nog niet opgeven, ook al is hij inderdaad niet van de jongste: bij een nationaal kijkt men toch vooral naar het rendement van de speler. Als hij zo blijft scoren, kan men niet om hem heen.”

© BELGA

Volgende zondag spelen de Buffalo’s op bezoek bij Union. Een interessant duel waarbij het afwachten is of AA Gent de code van Felice Mazzu kan kraken: “Ik doe niet mee aan codes (grijnst). Union is een goede ploeg maar ze hebben wel al drie of vier keer verloren. Ze zijn dus te kloppen maar ze winnen veel en spelen weinig gelijk. Die ploeg is een mix van alles.”

“Ze zitten in de flow en kunnen zelfs in moeilijke matchen het momentum aangrijpen om een match te doen kantelen. Zolang dat momentum er is, kunnen ze zich ook herpakken na een verliespartij. Zoals wij ook deden na die nederlaag in Mechelen. Ze zitten ook maar in één competitie. Zij kunnen zich telkens een week lang voorbereiden op hun match in het weekend, terwijl wij pas vanaf vrijdag zullen focussen op die match tegen Union.”

Union komt wellicht te vroeg voor Odjidja

Op medisch vlak was er minder goed nieuws te rapen omtrent aanvoerder Odjidja: “Vadis ondergaat op vrijdag een scan maar ik denk dat we zijn naam voor zondag kunnen doorstrepen. Dat lijkt nu al duidelijk. We zullen morgen zien of hij de stage normaal kan afwerken. Bezus was ook vandaag nog ziek. Zijn echtgenote is trouwens ook ziek, dus wellicht gaat het toch om een buikgriep.”

“Hij testte ondertussen wel negatief op covid De rest van de spelersgroep zullen we normaal wel fit krijgen, ook al hebben er wel enkele jongens blikschade opgelopen na die stevige bekerwedstrijd tegen Standard. Daarom is het nu wel heel belangrijk dat we een dag extra rust hebben met het oog op die partij tegen Union. Daardoor zullen we allicht die jongens wel kunnen recupereren.”

© BELGA

Door de vermoedelijke afwezigheid van Odjidja en de vraagtekens achter de inzetbaarheid van Bezus, stijgen ook weer de speelkansen van Andrew Hjulsager: “Andrew was gisteren klaar om bijna 90 minuten te spelen. Het is een jongen met een goede conditie. Zo’n eerste wedstrijd is anders dan een tweede. Het wordt belangrijk dat hij goed recupereert en we zullen zien hoe snel Bezus geneest. We hebben echter nog meer opties in onze kern.”