Wie vandaag een kerstfeestje heeft op het werk, houdt het best veilig. Politiediensten over het hele land controleren extra op alcoholmisbruik. En dat is nodig, klinkt het. Want nog te veel chauffeurs kruipen dronken achter het stuur, zo bleek het afgelopen weekend nog. In de politiezone KLM blies bijna 20 procent van de gecontroleerde bestuurders alarm of positief.