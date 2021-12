Engie Electrabel blijft vastbesloten om vergunning voor gascentrale Vilvoorde te halen

Engie Electrabel blijft vastberaden om de vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde binnen te halen, al wordt de deadline van midden maart krap. De energiereus benadrukt verder dat het zogenaamde plan B, het langer openhouden van twee kerncentrales, onmogelijk is.

De federale regering wilde nog voor Kerstmis de knoop doorhakken over de kernuitstap. Maar die definitieve beslissing wordt nu uitgesteld naar maart. In de komende weken worden zowel plan A (kernuitstap) als plan B (nucleaire verlenging) parallel voorbereid, al benadrukken verschillende ministers dat de kans “onwaarschijnlijk klein” is dat de kerncentrales langer openblijven.

Het grote struikelblok doet zich voor bij de vergunning voor de bouw van de gascentrale in Vilvoorde. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde Engie Electrabel een vergunning voor die centrale van 850 MW. Het Franse bedrijf kondigde recentelijk aan een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. De deadline van maart wordt echter krap, aangezien het vaak maanden duurt eer de betrokken instanties hier uitspraak over doen.

Engie Electrabel blijft alleszins vastberaden om de milieuvergunning binnen te halen. “Het gaat om een competitief project, met zo weinig mogelijk impact op het milieu”, aldus woordvoerster Hellen Smeets. “We hopen dat de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan in het verleden, zullen zijn opgelost tegen maart. Als we de deadline niet halen, zullen we alle mogelijkheden bekijken om ons project toch nog bij de mogelijke opties te houden.”

Als piste A, de volledige kernuitstap, doodloopt, wil de regering alle andere opties bekijken, zoals de verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3. Maar volgens Engie kan dat geen optie zijn. “We hebben al meerdere keren aangegeven dat de beperkingen op technisch, juridisch en reglementair vlak het niet mogelijk maken de twee reactoren langer open te houden”, aldus Smeets.

Engie benadrukt tot slot dat het zich blijft engageren voor de energietransitie in België, door verder te investeren in onder meer hernieuwbare energie, in waterstof en gascentrales.