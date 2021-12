Ethiopisch regeringsleger staakt offensief in opstandige regio Tigray

Het Ethiopische regeringsleger heeft, naar eigen zeggen, zijn opmars in de opstandige regio Tigray gestaakt. Het leger kreeg het bevel om de gebieden in Tigray die de voorbije weken heroverd werden op het TPLF, het Volksbevrijdingsfront van Tigray, te blijven controleren, maar niet verder op te rukken in de regio. Dat meldt Legesse Tulu, hoofd van de Ethiopische communicatiedienst.

Begin deze week had het TPLF aangekondigd dat het zich zou terugtrekken in de eigen regio, en had het aangeboden om vredesgesprekken op te starten. Addis Abeba had de terugtrekking aanvankelijk nog een “tactisch manoeuvre” genoemd.

Woensdag liet Ethiopië al weten dat het leger er voor het eerst in maanden was in geslaagd om een stad in Tigray te heroveren op de rebellen. Volgens de Ethiopische regeringswoordvoerder zijn de vijandelijkheden gestopt. Enkel in Oromia en in de grensstreek van de regio’s Tigray en Amhara zijn nog gevechten mogelijk.

In november vorig jaar kondigde de Ethiopische premier Abiy Ahmed, in 2019 nog de Nobelprijswinnaar van de Vrede, een “kort maar krachtig” offensief aan tegen het TPLF. Drie weken later kondigde hij de overwinning aan, maar dat bleek voorbarig: in juni konden de rebellen het grootste deel van Tigray heroveren.

Het aanslepende conflict, met een bijzonder zware menselijke tol, heeft de etnische tegenstellingen in het diverse Ethiopië de laatste maanden weer doen oplopen. Met Abiy Ahmed is de leiding van het land voor het eerst in ruim 25 jaar niet langer in handen van een politicus uit Tigray.

Het conflict eiste al tienduizenden doden en miljoenen mensen in Ethiopië hebben dringend humanitaire hulp nodig.