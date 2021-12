Coronauitbraak in Belgisch paviljoen wereldexpo Dubai

Sinds maandag zijn er zestien van de 170 werknemers in het Belgisch paviljoen van de wereldexpo in quarantaine. “Er was maandag een uitbraak op de Expo”, zegt woordvoerster Natai Herremans.

Van de zestien personen in quarantaine zouden er acht ook echt ziek zijn. “Maar met milde symptomen”, klinkt het. De mensen die in quarantaine zitten verblijven onder meer op het cruiseschip/hotel Queen Elisabeth dat voor Dubai voor anker ligt. Anderen verblijven in het Media Rotana-hotel. Eigenlijk is de hele Expo getroffen door de uitbraak. Zo moesten het Amerikaanse en Nederlandse paviljoen al tijdelijk de deuren sluiten.

“We hebben bijkomende maatregelen genomen. Elke werknemer moet nu om de drie dagen een PCR-test ondergaan zodat we heel kort op de bal kunnen spelen. We hopen dat we de uitbraak snel onder controle krijgen. Het lijkt alvast in de goede richting te evolueren ”. De wereldexpo duurt nog tot in maart volgend jaar.