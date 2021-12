Ook Antwerp annuleert winterstage in Dubai door nieuwe coronavariant

In navolging van Anderlecht (Dubai) en Eupen (Qatar) heeft Antwerp besloten om de winterstage in Dubai te annuleren. “Gezien de situatie omtrent de snelle verspreiding van de Omikron-variant hebben we vandaag besloten om de stage in Dubai te annuleren. We bekijken momenteel andere opties”, klinkt het bij The Great Old. Sporting Charleroi trekt wel buiten Europa. Het zal van 4 tot en met 11 januari de tweede seizoenshelft voorbereiden in het Turkse Belek. (jug, dvd, bvv)