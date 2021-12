“Voor het eerst in twee jaar familie nog eens zien “ of “met koude rijstpap”: zo vieren Belgen in het buitenland kerst

Gedacht – of beter gehoopt – hadden we het niet, maar het wordt wereldwijd opnieuw een ‘Christmas’ met een grote ‘C’ van corona. Hoe wij mogen en kunnen vieren, weten we intussen. Maar hoe zit het daar ver weg? Hangt omikron ook als een donkere wolk boven de feestdagen of zijn er plekken waar het op virusvlak momenteel écht peis en vree is. We vroegen het aan landgenoten in alle hoeken van de wereld én iets dichterbij. Van “voor onze president is corona geen probleem” tot “vanaf 2 januari gaan we in afkoeling”.