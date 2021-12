Donald Trump trekt naar Hooggerechtshof om vrijgave van Witte Huis-documenten over bestorming Capitool te blokkeren

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof ingeschakeld om de vrijgave te blokkeren van presidentiële documenten, over de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Van lagere rechtbanken kreeg Trump al verschillende keren ongelijk in zijn poging om een besluit over de vrijgave, van zijn opvolger Joe Biden, nietig te verklaren.

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voert een commissie onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de bestorming. Die commissie had gevraagd om de vrijgave van de documenten uit het Witte Huis. In zijn verzoek aan het Hooggerechtshof vraagt Trump de rechters om, in afwachting van hun beslissing, de instemming van de lagere rechtbanken on hold te zetten.

In totaal gaat het om zowat 700 pagina’s: afspraken, nota’s voor toespraken en drie pagina’s handgeschreven notities van toenmalig stafchef Mark Meadows. Volgens de commissieleden kunnen de documenten onthullen wat gebeurde in het Witte Huis voor en tijdens de bestorming van het Capitool.

Trump wil de documenten geheimhouden, verwijzend naar het presidentiële privilege dat hij tijdens zijn ambt genoot. De vastgoedmagnaat stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool. Hij hekelt een “politiek spel” en weigert mee te werken aan het onderzoek.