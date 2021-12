Elke week veranderen zestig mensen van voornaam

Sinds een paar jaar zit de procedure om van voornaam te veranderen serieus in de lift. “De procedure is vereenvoudigd, dat heeft voor een grote toename gezorgd”, zegt Wendy Schelfaut van Statbel.

Precieze cijfers over hoeveel mensen ervoor kiezen om hun voornaam te veranderen, zijn er niet. Door de rijksregisternummers te nemen waar verschillende namen bij staan, kan statistiekbureau Statbel het wel bij benadering zeggen.

In 2020 waren dat er 3.121. Dat is minder dan het jaar daarvoor, maar toen was er echt sprake van een boom. “In 2018 is de procedure vereenvoudigd”, zegt Wendy Schelfaut van Statbel. In 2018 ging het om ruim 4.600 naamsveranderingen, in 2019 om meer dan 5.300.

“Je moet geen reden meer opgeven voor een voornaamwijziging, vroeger wel”, zegt Steve Heylen van Burgerzaken Vlaanderen. “De gemeenten bepalen zelf hoeveel zo’n wijziging kost. En als het een wijziging is omdat iemand z’n beleefde genderidentiteit niet meer overeenkomt met zijn voornaam, dan mag je als gemeente maar tien procent van de reguliere kostprijs vragen.”