Vroeger had je één zatte nonkel die ze droeg, vandaag heeft de kersttrui eenzelfde status als Jingle bells: het is een onversneden kerstklassieker. Even traditioneel als cadeautjes onder de boom, droge kalkoen en de kerststronk die er altijd te veel aan is. Maar hoe komt het dat we ons één keer per jaar hullen in zo veel kitsch?