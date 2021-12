Hij liet zijn studentes topless acteren, dwong hen tot seks en verkocht de beelden: de val van ‘de nieuwe James Dean’

Hij had alles om een topacteur te worden, de nieuwe James Dean werd zelfs al gezegd. Maar vandaag komt James Franco (43) amper nog aan de bak. Zijn carrière werd gefnuikt door zijn ontembaar libido. Na klachten over misbruik passeren regisseurs hem voor nieuwe grote rollen. Nu heeft hij voor het eerst ook openlijk toegegeven dat hij met een seksverslaving kampte en seks had met jonge actrices die bij hem in opleiding waren.