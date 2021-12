Zelden was de naam van een interviewlocatie zo toepasselijk. Al sinds zijn negende loopt Yorbe Vertessen (20) rond op De Herdgang, het oefencomplex van PSV. En of het dit seizoen herd gaat voor de jonge Belg. Met zes goals is hij topschutter bij de leider in de Eredivisie. Tijd voor een uitgebreide kennismaking. “Ik word hier al vergeleken met Dries Mertens.”