Charleroi huurt doelman Bingourou Kamara van Straatsburg

De 25-jarige Senegalese international kwam in juli 2017 aan bij de Franse club. In 2019 won hij met Straatsburg de Beker van Frankrijk, waarin hij zeven keer in actie kwam. De Senegalees kon zich echter nooit tot gevestigde waarde ontpoppen. Kamara kwam in vier en een half jaar 27 keer in actie voor de Franse club en moest constant onze landgenoot Matz Sels of de Japanner Eiji Kawashima voor zich dulden.

Kamara, die in het verleden ook nog speelde voor de nationale jeugdploegen van Frankrijk, heeft een contract tot juni 2023 bij Straatsburg.