PSV komt aan de leiding in Nederland na zege tegen Go Ahead Eagles

Op de 18e speeldag van de Nederlandse Eredivisie keken PSV en Go Ahead Eagles elkaar donderdag in de ogen. PSV won zonder veel problemen met 2-0.

Bij de club uit Eindhoven stond Yorbe Vertessen, na een uitstekende invalbeurt vorige week, in de basis. Maxime Delanghe zat op de bank bij PSV, Mohammed Amin Doudah stond niet op het wedstrijdblad vanwege een kneuzing. Bij Go Ahead zat Philippe Rommens bij de basiself.

Mwene opende in de negende minuut de score op aangeven van Gutiérrez. Gakpo verdubbelde de score in de 78e minuut en de zette de 2-0 eindscore op het bord. Vertessen werd in de 75e minuut vervangen door Van Ginkel. Go Ahead moest na 68 minuten spelen met tien verder nadat Joris Kramer met rood van het veld werd gestuurd na overleg met de VAR.

PSV springt door de overwinning naar de eerste plaats in het klassement met 43 punten uit 18 wedstrijden, een punt meer dan eerste achtervolger Ajax. Go Ahead Eagles staat 11e met 21 punten.

Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk delen de punten

In de Nederlandse Eredivisie ontving Sparta Rotterdam op de 18e speeldag RKC Waalwijk. De wedstrijd eindigde donderdag in een 1-1 gelijkspel.

Bij de Rotterdammers zat Michael Heylen op de bank. Shawn Adewoye en Dario Van den Buijs stonden in de basis bij Waalwijk. Lennerd Daneels, Jens Teunckens en Thierry Lutonda begonnen op de bank. Sebbe Augustijns zat niet in de Waalwijkse selectie vanwege een blessure.

Odgaard maakte na 27 minuten spelen de openingstreffer voor Waalwijk, maar van Crooij hing voor de rust de bordjes weer gelijk (39.). Heylen mocht in de 78e minuut kapitein Auassar aflossen.

RKC staat na 18 speeldagen op de 15e plaats in de Eredivisie met 16 punten, gevolgd door Sparta Rotterdam met 13 punten.