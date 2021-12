Pijnlijke avond voor Jan Vertonghen: Porto veegt de vloer aan met Benfica

Na een halfuur was de wedstrijd al volledig gespeeld en stond de eindstand op het scorebord in het Drakenstadion. Evanilson opende in de eerste minuut de score voor de leider in de Portugese hoogste klasse, Vitinha verdubbelde zes minuten later de voorsprong. Met zijn tweede van de avond legde Evanilson op het halfuur de eindstand vast.

Beide teams beëindigden de wedstrijd nog met tien. Evanilson liet zich op slag van rusten negatief opmerken met een elleboogstoot, waarvoor hij een tweede keer geel kreeg. In de toegevoegde tijd van de tweede helft moest ook Nicolas Otamendi met twee keer geel naar de kleedkamer.