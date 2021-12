Meer dan 30 doden bij brand op een ferry in Bangladesh

De ramp deed zich ‘s ochtends voor in de omgeving van de stad Jhalokati, ongeveer 250 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dhaka.

De ferry is helemaal uitgebrand. — © AFP

“De ‘Obhijan 10’, die drie verdiepingen telt, heeft op het midden van de rivier vuur gevat. We hebben 36 lichamen geborgen. Het dodental kan nog stijgen”, zegt Moinul Islam, de woordvoerder van de lokale politie. “De meesten zijn in de vlammen omgekomen, maar enkele mensen zijn verdronken nadat ze in de rivier zijn gesprongen”, zo klinkt het nog. Meer dan honderd mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden. De cijfers over het totaal aantal opvarenden lopen uiteen van 500 tot 1.000.