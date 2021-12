Beeld van ‘pedofiel’ Peter Benoit verwijderd uit universiteit: “Problematisch dat prof zonder bewijs een historisch figuur kan cancelen”

Het herdenkingsmonument van Henry Van de Velde ter ere van Peter Benoit in het Antwerpse Harmoniepark, hier na restauratie, in 2017. — © Patrick De Roo

Een aantal professoren aan de Universiteit Antwerpen is ontstemd over de beslissing van een collega om in een van de faculteiten een borstbeeld van componist Peter Benoit (1834-1901), een bekend ijveraar voor de vervlaamsing van het muziekonderwijs, weg te halen. Dat zou gebeurd zijn op verdenking van pedofilie. Muziekwetenschapper Jan Dewilde, die aan een biografie over Benoit werkt, zegt dat daarvoor geen bewijs is geleverd en spreekt van een ‘cancelcultuur’, waarbij bekende namen soms lang na hun tijd worden geboycot.