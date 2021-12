Weer verdwijnen twee Tiananmen-herdenkingsmonumenten van universiteiten in Hongkong

Twee universiteiten in Hongkong hebben vrijdag herdenkingsmonumenten verwijderd voor het prodemocratische Tiananmenprotest in 1989 in Peking. Donderdag had een andere universiteit ook al een beeld weggenomen.

De Chinese Universiteit van Hongkong (CUHK) verwijderde vrijdagvoormiddag de ‘Godin van de democratie’ van haar campus, een standbeeld voor het prodemocratische Tiananmenprotest in 1989 in Peking. De CUHK legde uit dat het verwijderen van het “niet toegelaten standbeeld” er komt na een interne evaluatie. De universiteit voegde eraan toe dat de groepen die verantwoordelijk waren voor de installatie van het standbeeld in 2010 niet langer actief zijn.

Het beeld stond meer dan tien jaar op de campus. — © AFP

Het standbeeld, van de artiest Chen Weiming, een zes meter hoge replica van het beeld dat de actievoerende studenten zelf maakten op het Tiananmenplein in 1989, was een symbool van de prodemocratiebeweging in Hongkong. De artiest, die gevestigd is in de Verenigde Staten, drukte in een reactie zijn “spijt” en “woede” uit. Hij zei dat de universiteit “illegaal en onredelijk” handelde.

“Ze gaan te werk als een dief in de nacht”, zei Chen, nu de campussen er verlaten bijliggen als gevolg van de kerstvakantie. “Het is niet erg eerlijk. Ze waren bang van de reactie van studenten en oud-studenten.”

De beeldhouwer zei ook dat zijn standbeeld uitgeleend werd. Hij zou na de rechter trekken voor een schadevergoeding. Ook overweegt hij om het standbeeld terug te sturen naar California, waar hij het Liberty Sculpture Park leidt.

De universiteit van Lingnan van zijn kant zei ook dat ze een muurreliëf verwijderd heeft over het Tiananmenprotest. “We onderzochten en evalueerden elementen op de campus die juridische en veiligheidsrisico’s kunnen vormen voor de universiteitsgemeenschap”, klonk het.

Een dag eerder was op de Universiteit van Hongkong al een bekend monument weggehaald voor de slachtoffers van de opstand op het Tiananmenplein in Peking weggehaald. De ‘Pillar of shame’ (‘Zuil van de schande’) stond al 24 jaar op de universiteit.

De ‘Pillar of shame’ werd in het donker weggeleid — © ISOPIX

Ook de universiteiten in Hongkong gaan zo mee in het onderdrukken van de Tiananmen-herdenkingen in China. Tot 2020 waren die herdenkingen symbool van de politieke vrijheden die Hongkong genoot. Maar de Britse ex-kolonie staat steeds meer onder de autoritaire controle van Peking.