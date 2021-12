Politicoloog: “Jambon is bijna een figuur zoals Joke Schauvliege geworden”, en zelfs topminister Bart Somers geeft toe dat Vlaamse regering vierkant draait

Dat het niet botert in de Vlaamse regering is voor de buitenwereld al een hele tijd duidelijk. Grote dossiers raken niet opgelost, N-VA, Open VLD en CD&V staan elkaar naar het leven en er is bakken kritiek op minister-president Jan Jambon (N-VA). Maar nu geeft ook een Vlaamse topminister openlijk toe dat de Vlaamse regering niet draait. “Als ze haar samenhang niet terugvindt, dreigt een nederlaag voor iedereen,” stelt viceminister-president Bart Somers (Open VLD) in een interview met zusterkrant De Standaard. Politicoloog Nicolas Bouteca ziet verschillende redenen waarom het de Vlaamse regering maar niet lijkt te lukken.