Jaar effectief voor man die zijn vriendin meermaals slaat

De zus van de vrouw kwam in februari 2021 aangifte doen van feiten van intrafamiliaal geweld op haar zus door diens partner Wesley. Die laatste zou haar zus regelmatig slaan en stampen. De twee hadden sinds een jaar een relatie en in de zomer had de vrouw haar zus voor het eerst ingelicht over de slagen. Het slachtoffer minimaliseerde de feiten echter en wilde op dat moment geen klacht indienen, er waren ook geen bewijzen van eerdere feiten.

Geslagen met hand en stok

Op 21 september werd de politie opgeroepen naar de woning van de twee waar een echtelijke discussie zou uitgemond zijn in geweld. Daar aangekomen bleek dat de man was vertrokken en gezegd had ‘dat hij onder de trein zou springen’. De politie ging meteen naar het station maar kon de man niet aantreffen. De vrouw zei geslagen te zijn met de hand en met een stok. Een vloertrekker werd in drie stukken op de grond aangetroffen.

Diezelfde dag nog stapte de man zelf naar de politie om een verklaring af te leggen. Zijn vriendin zou onder invloed van drugs aan de deur hebben gestaan en ruzie hebben gezocht. Hij zou effectief naar het station zijn gegaan maar is uiteindelijk weer vertrokken. De man verklaarde dat zij hem sloeg wanneer ze gedronken had en dat zus en moeder tegen hun relatie zijn.

18 maanden cel geëist

De vrouw verklaarde later dat ze inderdaad gedronken had die dag en hem dan het bloed van onder de nagels had gehaald, en hij de emotionele sterkte niet had om gepast te reageren maar dat de slagen die ze kreeg verdiend waren. “Deze man is reeds veroordeeld wegens slagen aan zijn vorige partner, en deze vrouw is slachtoffer van herhaaldelijk, ernstig partnergeweld, en toch minimaliseert ze telkens de feiten. Ik vraag 18 maanden en 800 euro.”

De advocaat van de man vroeg probatievoorwaarden maar daar ging de rechter niet op in omdat hij al eerder veroordeeld was en zich niet aan de toen opgelegde voorwaarden heeft gehouden. Ze herriep zijn probatie-uitstel van de vorige veroordeling en gaf de man voor de nieuwe feiten een celstraf van één jaar en 800 euro.