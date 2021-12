Na weigering regenboogzebrapad door stad maken Aalstenaars er zélf een aan administratief centrum

Wie achter de actie zit, is niet duidelijk. Wel gaat het druk over de tongen en krijgt het positieve reacties op sociale media.

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werd de zitting geschorst omdat er een hoofdelijke stemming over de aanleg van een regenboogzebrapad werd gevraagd door oppositiepartij CD&V. Open VLD wil er wel een, maar stemde - op raadslid Philippe Kiekens na - onder druk van N-VA toch tegen. De komst van een regenboogzebrapad komt er niet omdat ook Vlaams Belang ‘neen’ stemde.

Aalst is de enige centrumstad zonder, volgens N-VA omdat verkeerssignalisatie daar niet toe dient. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) biedt het sinds kort gratis aan, ook het onderhoud, en daarom had Sam Van de Putte (Vooruit) nog eens naar een realisatie gevraagd.

“De Aalsterse anarchie die ons zo eigen is, kan tijdens deze week ook positief uitdraaien”, reageert Van de Putte op het feit dat mensen zelf een regenboogzebrapad kleurden.

“Tal van inwoners hangen de regenboogvlag uit, zorgen voor kleur op straat zoals gisteren aan Fonetik in de Korte Zoutstraat, of kleuren nu met krijt zelf een zebrapad in. Het is hartverwarmend om te zien hoe inwoners een signaal van aanvaarding uitsturen terwijl het stadsbestuur dit voorstel zo brutaal heeft afgeblokt. En natuurlijk moeten we veel meer doen dan een zebrapad aanleggen. Het gaat om een echte visie en echte daden. Een Gelijke Kansenbeleid dat vandaag in onze stad ontbreekt. In Aalst is er veel meer aan de hand dan louter een zebrapad dat er niet komt, maar de kwestie is wel tekenend hoe wrang het bestuur in Aalst met diversiteit omgaat in 2021.”

