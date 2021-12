Bekijk hier de kersttoespraak van koning Filip: “Veel ontsnapt aan onze controle, maar we geraken hier uit”

“We hadden allemaal gehoopt dat we tegen dit jaareinde de pandemie, die ons zo hard treft, zouden hebben bedwongen. Helaas is dit nog niet het geval.” Zo begint koning Filip zijn tv-speech die hij heeft opgenomen bij hem thuis, in het kasteel van Laken.

“Er lijkt maar geen einde te komen aan deze crisis. Daardoor worden we soms ongeduldig, ontmoedigd, geërgerd. Dat is begrijpelijk”, zegt de vorst. Toch wilt hij vooral de positieve zaken benadrukken, zoals de vooruitgang van de wetenschap: “Vandaag zijn we beter toegerust in de strijd tegen het virus dan bij de vorige Kerst, onder meer dankzij de vaccins.”

(lees verder onder de foto)

Koning Filip bezoekt een vaccinatiecentrum. — © BELGAIMAGE

Klimaatverandering

Naast de coronacrisis zijn de overstromingen van afgelopen zomer in Wallonië het tweede belangrijke thema in de kersttoespraak. Koning Filip vertelt dat hij onlangs nog met slachtoffers en burgemeesters van de getroffen steden en gemeenten heeft gesproken.

Filip stipt aan dat de heropbouw traag verloopt, te traag. Hij vindt dat “het werk op het terrein sneller vooruitgang moet maken”, zodat elk slachtoffer “zo snel mogelijk een veilige en warme thuis kan terugvinden”.

(lees verder onder de foto)

Filip en Mathilde bezoeken deze zomer het overstroomde Ensival, bij Verviers. — © BELGA

Filip verwijst ook naar de recente Klimaatconferentie van Glasgow, die “niet heeft geleid tot alle engagementen waarop we hadden gehoopt”. De overstromingen hebben volgens hem wel de gevolgen van de klimaatverandering getoond.

Broze zekerheden

Filip besluit zijn kersttoespraak met de vaststelling: “Onze zekerheden blijken broos te zijn. We zijn er ons hoe langer hoe meer van bewust dat veel aan onze controle ontsnapt. Daardoor hebben we geleerd opnieuw meer op onze intuïtie te vertrouwen. En soepeler te zijn in ons denken en handelen.”

“We zullen hier niet uit geraken door alles te willen beheersen. We zullen hier ook niet uit geraken als we elkaar wantrouwen, als we verdeeld zijn. We geraken hier wél uit door te tonen dat we het vertrouwen van de anderen waard zijn, doordat we verantwoordelijke daden stellen, standvastig op de lange termijn.” En nog: “Laten we niet bang zijn voor de toekomst. Laten we ze met vertrouwen tegemoet gaan.”

LETTERLIJK. De kersttoespraak van koning Filip