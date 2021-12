Zeker zeven doden bij schipbreuk bij Kreta

Een negentigtal anderen, onder wie 27 minderjarigen, slaagden erin om een rotseiland in de buurt te bereiken na het ongeval donderdagavond, zegt de woordvoerder. De Griekse kustwacht bracht hen vrijdagvoormiddag in kleine groepjes met boten in veiligheid. Het ongeluk gebeurde donderdagavond in de buurt van het kleine eiland Antikythera.

Woensdag stierven al drie migranten toen een ander bootje zonk in de Egeïsche Zee, in de buurt van het eiland Folegandros. Tientallen migranten die ook aan boord zaten, waren vrijdag nog steeds vermist.

Migranten proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandsezeegebied. De Griekse kustwacht vermoedt dat 11.000 personen de voorbije maanden erin geslaagd zijn om zo naar Italië te reizen. Officiële cijfers over het aantal doden bestaan er niet.

De mensen willen vermijden dat ze voor lange tijd moeten wachten in de kampen op de eilanden in de Egeïsche Zee als ze de oversteek wagen van Turkije naar Lesbos, Chios of andere Griekse eilanden. Maar dikwijls vallen de motoren uit of raken de boten lek van de mensensmokkelaars.