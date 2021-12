Amsterdam verbiedt toeristenwinkel op 165 adressen in centrum

De Amsterdamse gemeenteraad heeft, op voordracht van het college, een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen. Het verbod gaat per direct in. De winkels staan op dit moment leeg of er zit al een ander soort zaak in, maar voorheen hadden ze een op toeristen gerichte nering. Dat mag dus niet meer. Wel toegestaan is een bestemming voor een breed publiek, zoals een kleding- of boekwinkel, een kapper of fysiotherapeut, een schoenmaker of sportschool.

“Door dit besluit neemt in het gebied het toeristisch aanbod af en maken we de binnenstad aantrekkelijker voor Amsterdammers, zodat zij meer reden hebben om te gaan winkelen in het centrum. Want Amsterdam is in eerste instantie een stad om in te wonen, en pas in tweede instantie een stad om te bezoeken”, zegt wethouder Victor Everhardt (economische zaken).

De winkels waar het om gaat zitten in de oude binnenstad en in veertig omliggende drukke en toeristische straten, zoals de Leidsestraat.

Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. In die periode moet de gemeente het besluit officieel maken.