Twaalf maanden met uitstel voor cannabisplantage in Wenduine

De Brugse strafrechter heeft een 43-jarige Braziliaanse na verzet veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel voor een cannabisplantage in Wenduine. Voor vier plantages in Brugge en het bezit van 29 kilogram cannabis werd Roberta S.d.A. vrijgesproken. In 2018 was ze bij verstek tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld.

De feiten kwamen toevallig aan het licht tijdens een buurtonderzoek na een inbraak in Wenduine, een deelgemeente van De Haan. De politie kreeg argwaan door enkele waterplassen en een opvallende cannabisgeur in de gang van een woning in het Sparrenbospad. Op 19 april 2013 werd op zolder inderdaad een cannabisplantage van 660 plantjes aangetroffen.

Het onderzoek wees uit dat een bende Braziliaanse Amsterdammers zich al anderhalf jaar lang bezighield met cannabisplantages op Belgische bodem. Ook meerdere panden in Brugge konden aan hen gelinkt worden. Bij een huiszoeking werd zelfs ruim 29 kilogram cannabis ontdekt. Drie vermeende kopstukken werden in juni 2018 veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf.

Opgepakt in Spanje

Roberta S.d.A werd afgelopen zomer tijdens een vakantie in Spanje opgepakt. Tijdens het proces op verzet vroeg de verdediging de vrijspraak. Meester Kris Vincke merkte op dat ze enkel een vriend zonder papieren wilde helpen toen ze een huurcontract ondertekende voor het pand in Wenduine. Ook een verzekering stond op haar naam. Op de zitting van 7 oktober besliste de rechter al dat de beklaagde in afwachting van de uitspraak terug mocht keren naar het Franse Rennes, haar huidige woonplaats.

De rechter oordeelde uiteindelijk dat S.d.A enkel schuldig was aan de plantage in Wenduine en aan bendevorming. In het vonnis werd gesteld dat ze had moeten weten dat er iets louche was. Bovendien stond ze vaak in contact met haar medebeklaagden, waardoor ze zeker niet zomaar een meeloper was.

In hetzelfde dossier tekende ook Marcos S.A. (40) verzet aan tegen zijn veroordeling tot vier jaar effectieve celstraf. Volgens de rechter speelde hij wel degelijk een cruciale rol in het aansturen van de andere bendeleden. Van de vier jaar cel werd deze keer wel een jaar met uitstel uitgesproken. De verbeurdverklaring van 343.000 euro bleef ook behouden, in tegenstelling tot voor zijn vrouwelijke medebeklaagde.