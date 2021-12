Griep is terug van (een jaar) weggeweest: “Van de vier types net die waar ouderen het meest gevoelig voor zijn”

Vorig jaar bleef ze weg, maar nu is de griep opnieuw in het land. “Mogelijk zien we in januari zowel een omikrongolf als een griepopstoot”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Het is nog niet te laat om een griepvaccin te gaan halen, zegt hij. “Je mag het zelfs combineren met de boosterprik.”

Het begon met een paar gevallen hier en daar, maar ondertussen circuleert de griep stilaan. “Op laag niveau. Het is nog te vroeg om te spreken van een golf. Meestal zien we de griepcurve pas in januari opkomen”, zegt Steven Van Gucht. Maar opmerkelijk is vooral dat die curve er vorig jaar niet was. Zelfs geen moment van lage circulatie, zoals nu. Heel vreemd is dat niet. “Want vorig jaar waren er nog strengere maatregelen dan nu. De kappers waren gesloten, de horeca was dicht. Nu is het toch nog iets anders.”

“Meest ambetante”

De griep die voornamelijk de ronde doet is van het type H3N2. “Op zich is dat niets bijzonder, we zien die af en toe nog opduiken. Maar van de vier types is het wel de meest ambetante, waar oudere mensen het meest gevoelig voor zijn. Wil dat zeggen dat we ons zorgen moeten maken? Ik denk het niet. De coronamaatregelen, de mondmaskers, die zullen effect hebben en ervoor zorgen dat de griep het toch wel vrij moeilijk zal krijgen om door te breken. Al is de immuniteit van de mensen tegen de griep dit jaar misschien wel iets zwakker omdat er vorig jaar geen is geweest.”

Hij raadt mensen uit risicogroepen - zwangeren, 65-plussers, mensen met onderliggende aandoeningen of zwaarlijvigheid- aan om zich te laten vaccineren, als ze dat nog niet hebben gedaan. Ook voor personeel uit de zorg wordt het aangeraden. “Het is nog niet te laat, er zijn nog vaccins op voorraad. Je kan het ook combineren met de boosterprik: ervoor, erna, of samen, dat maakt weinig uit. Het vaccin houdt, net als die tegen corona, niet elke besmetting tegen. Maar het zijn allemaal zaken die helpen.”