Overheid waarschuwt: “Vergeet je COVID-certificaat niet te downloaden na je booster”

Heb je een reis gepland en kreeg je een herhalingsvaccinatie, vergeet dan zeker niet het nieuwe certificaat te downloaden in de app CovidSafeBE of via een van de websites. Dat zegt het agentschap Digitaal Vlaanderen vrijdag. Het certificaat van je boosterprik verschijnt niet automatisch in de CovidSafeBE app.

Het certificaat toevoegen, gaat eenvoudig. In de CovidSafeBE app moet je onderaan op de knop “Controleer op nieuwe certificaten” drukken en aanmelden via Itsme of eHealth. Het certificaat is binnen de 2 tot 7 dagen na de registratie van het vaccinatiecentrum beschikbaar in de app. De certificaten zijn ook te downloaden via de websites van Mijn Burgerprofiel, Mijn Gezondheid, MyHealthViewer of Helena. Je kan ook via het automatische menu van de helpdesk op 078/78 78 50 (Vlaanderen) of 02/214 19 19 (Brussel) het certificaat per post aanvragen.

De COVID-certificaten zijn ontworpen om vlot en veilig te kunnen reizen in de Europese Unie. De certificaten bewijzen dat iemand gevaccineerd is, hersteld is van COVID-19 of negatief getest is. Sommige Europese landen, waaronder Oostenrijk, vragen aan inkomende reizigers nu al naar het certificaat van je herhalingsvaccinatie, de zogenaamde “booster”.

Vorige week zijn op 1 week tijd meer dan 1 miljoen vaccinatie-uitnodigingen verstuurd. Wie het snelst zijn uitnodiging wil ontvangen, kan dit het best doen via Mijn Burgerprofiel. Iedereen ontvangt de uitnodiging ook per post. Intussen gebruiken meer dan 7,3 miljoen Belgen de CovidSafeBE app, de veiligste oplossing om de certificaten te bewaren.