Leuven

Wim Poppe (68), de gewezen zaakvoerder van wereldcafé Gitan in Kessel-Lo, is in beroep vrijgesproken voor het overtreden van de coronamaatregelen. Uit dankbaarheid voor een gift had hij een klant getrakteerd op een Leffe. “Podverdorie, ik ben er trots op. Ik heb me niet laten doen”, reageert Wim.