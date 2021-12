Antwerp moet Abdoulaye Seck maand missen door Afrika Cup met Senegal

Royal Antwerp FC kan in januari geen beroep doen op Abdoulaye Seck. De Senegalees haalde de nationale selectie voor de Afrika Cup, het Afrikaanse landentoernooi dat doorgaat van 9 januari tot 6 februari in Kameroen.

De robuuste centrale verdediger is tegenwoordig weer titularis bij de Great Old. Dat moet ook Senegalees bondscoach Aliou Cissé niet ontgaan zijn en dus verdiende Seck een plek in de selectie van de Leeuwen van de Teranga.

De 29-jarige Seck verzamelde nog maar 3 caps, enkel in kwalificatiewedstrijden. Ook nu zijn de speelkansen klein voor hem, want hij moet centraal in de verdediging opboksen tegen toppers als Kalidou Koulibaly (Napels, ex-Genk). Ook Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, ex-Anderlecht), Krépin Diatta (Monaco, ex-Club Brugge) en absolute superster Sadio Mané (Liverpool) zijn erbij.