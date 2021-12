Schepen en vissers betrappen koppel dat kasteel leeg rooft: “Schrijnend verhaal, eigenlijk heb ik medelijden met hen”

Houthulst

In het kasteel de Groote in Houthulst werd vrijdagochtend een Waals koppel betrapt dat heel wat inboedel uit het kasteel had gehaald om te stelen. Het is schepen Erik Verbeure (CD&V) die hen betrapte nadat hij opgeroepen werd voor een geval van sluikstorten. “Eigenlijk is het een schrijnend verhaal en hebben die mensen niets. Ik had wat medelijden, zeker met kerst”, zegt Verbeure. De twee zijn vrijgelaten maar moeten zich via snelrecht verantwoorden.