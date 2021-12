De vinger op de wonde van Pepinster en één groot manco: dit viel onze royaltywatcher op aan de kerstboodschap van Filip

Koning Filip heeft in zijn kersttoespraak de zorgsector en het onderwijs specifiek benoemd, omdat zij in deze coronacrisis zwaar onder druk staan. Maar waarom steekt hij de cultuurwereld geen hart onder de riem, net nu zij hermetisch op slot moeten? En hoe heeft een emotioneel gesprek in een caravan hem geïnspireerd? Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel in de toespraak van onze koning.