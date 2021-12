Waalse peuter (2) met zeldzame ziekte in coma na coronabesmetting: “Ik ben boos op mijn vader dat hij niet aan Amaury dacht”

Een tweejarige peuter uit het Luikse Plombières met een uiterst zeldzame ziekte wordt in een kunstmatige coma gehouden, nadat hij via zijn grootvader besmet raakte met het coronavirus. Dat meldt 7sur7.

Amaury lijdt aan CACNA1E, een uiterst zeldzame ziekte waarvan er wereldwijd slechts 32 gevallen bekend zijn. Het gaat om een ernstige vorm van epilepsie waarvoor geen geneesmiddel bestaat. In de praktijk kan de jongen niet rechtstaan of zelfs maar zijn hoofd rechthouden. “Hij kan ook niet zelf eten”, vertelt zijn moeder Maryline. “Daarvoor moet hij een gastrostomie ondergaan (een sonde die voeding rechtstreeks in de maag of de dunne darm brengt, red.). “Hij speelt niet, hij lacht niet. Hij is nergens in geïnteresseerd.”

Een ziekte die de jongen ook erg kwetsbaar maakt. “Twee weken geleden was mijn vader een beetje ziek, maar volgens zijn dokter kwamen zijn symptomen niet overeen met die van het coronavirus. Op een dag sloot hij zichzelf thuis buiten, en kwam hij tijdens het wachten naar ons huis. Amaury en ik waren er niet”, aldus de moeder. “Ik neem altijd de nodige voorzorgsmaatregelen voor Amaury, zoals het verbieden van zieke mensen om naar ons huis te komen. Dus toen ik dat hoorde, zei ik hem om zich in een kamer af te zonderen, zodat ik hem kon testen.” Het resultaat was positief, “hoewel hij dubbel gevaccineerd was, in tegenstelling tot mij en mijn zoon.”

“Omdat hij geen masker droeg toen hij bij mij thuis was, besmette hij het hele huis. Hoewel Amaury en mijn vader geen direct contact hadden, was het zijn schuld dat ook hij de ziekte opliep”, aldus Maryline. “Ik ben een beetje boos op mijn vader omdat hij onverantwoordelijk was, en niet aan Amaury dacht toen hij zijn masker bij mij thuis afzette.”

Kunstmatige coma

Amaury kreeg in de nacht van 17 december op 18 december hoge koorts. Toen die niet zakte, bracht Marylin haar zoontje naar het ziekenhuis MontLégia in Luik. Daar wordt de jongen sinds dinsdag in een kunstmatige coma gehouden. “De dokters vertelden me dat ze er alles aan zouden doen om hem beter te maken”, aldus de moeder van de jongen. “Maar het eerste waar ik aan dacht, was natuurlijk dat hij het misschien niet zou overleven”. Volgens zijn artsen is de toestand van Amaury momenteel stabiel.