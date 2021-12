Brouwerij moet schadevergoeding betalen aan agent die op bierflesetiket belandde

De burgerlijke rechtbank van Bergen heeft donderdag een schadevergoeding opgelegd aan een lokale brouwerij, die de afbeelding van een agent van de lokale politiezone gebruikt had voor het etiket van een bier. De inspecteur in kwestie was naar de rechter gestapt.

De rechtbank achtte de brouwerij schuldig, zo raakte vrijdag bekend. Brasserie du Borinage moet ongeveer 2.000 euro ophoesten, laat de advocaat van de brouwerij weten. Inspecteur Bertrand Caroy had een morele schadevergoeding van 10.000 euro gevraagd, de politiezone Boraine (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon en Saint-Ghislain) had 2.500 euro schadevergoeding gevraagd.

“Het is Kerstmis en zo komt onze juridische ruzie ten einde”, dixit de brouwerij op Facebook. “Weet dat het vonnis gevallen is en de ‘bierbijl’ definitief begraven is. We laten de ruzie achter ons en vatten 2022 aan met een miljard projecten.”

De politie-inspecteur is de leidinggevende van de verkeersdienst van de politiezone. Een afbeelding van de man belandde op het etiket van een nieuw bier, Été Borain, van de coöperatieve brouwerij uit Boussu. Het ging om een soort karikaturale afbeelding van de agent, die bekendheid geniet in het Franstalige landsgedeelte als een van de gezichten van de BOB-campagne. Hij is ook peter van de Staten Generaal voor de Verkeersveiligheid.