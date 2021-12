Rusland voert “succesvolle” test van hypersonische raketten uit, Poetin triomfeert

Rusland heeft een geslaagde test met hypersonische Zircon-raketten uitgevoerd, zo heeft president Vladimir Poetin vrijdag aangekondigd. Zircon is een volgens Moskou “onzichtbaar” wapen dat een belangrijke rol speelt in de wapenwedloop tussen de militaire grootmachten.

“Deze nacht is een salvo van het hypersonische systeem Zircon afgevuurd”, zo verklaarde Poetin tijdens een ministerraad die werd uitgezonden op televisie. De operatie is volgens de president “succesvol” verlopen. “Het is een grote gebeurtenis voor ons land, en een betekenisvolle stap voor de versterking van de veiligheid van Rusland en zijn defensiecapaciteit”, zei Poetin.

Volgens verscheidene Russische media is het de eerste keer dat Moskou een succesvolle test met een simultane lancering van verscheidene Zircon-raketten aankondigt. Het ministerie van Defensie heeft tot dusver geen bijkomende informatie verstrekt.

De eerste lancering van een Zircon vond plaats in oktober 2020. Sindsdien hebben in Russische wateren al verscheidene tests plaatsgevonden, met name vanop het fregat Admiraal Gorshkov en een onderzeeboot. De laatste lancering vond plaats op 16 december.

Tegen de achtergrond van de toenemende spanningen met de Verenigde Staten en andere westerse landen heeft Rusland al veelvuldig laten verstaan dat het nieuwe wapens ontwikkelt die door Poetin als “onoverwinnelijk” worden bestempeld.

Zircon, een razendsnelle raket met een reikwijdte van 1.000 kilometer, is er één van. De raket moet tot de uitrusting van de vloot gaan behoren. De eerste hypersone raketten van de nieuwe generatie Avangard, die snelheden tot Mach 27 kunnen halen en van koers en hoogte kunnen veranderen, werden al eind 2019 door het Russische leger in dienst genomen.