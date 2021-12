Molotovcocktail gegooid tegen Russisch consulaat in Oekraïne

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gemeld dat vrijdag een molotovcocktail naar het Russische consulaat in de Oekraïense stad Lviv is gegooid. Het ministerie sprak van een “terreurdaad”.

Het ministerie zei dat het bij de Oekraïense autoriteiten formeel geprotesteerd had tegen de aanval en dat het een Oekraïense topdiplomaat in Moskou op het matje had geroepen.

Oekraïense autoriteiten zeiden dat onbekende vandalen vrijdagochtend vroeg een fles met een brandbare vloeistof naar het hek van het consulaat in de stad in het westen van Oekraïne hadden gegooid. Niemand raakte gewond.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het “terroristische” incident het resultaat was van “Russofobische hysterie” aangewakkerd door de regering in Kiev. Enkel door “gelukkig toeval” raakten geen werknemers van het consulaat gewond, aldus het ministerie.

Naar de Oekraïense ambassade in Moskou werd een “resoluut protest” gestuurd en een verzoek de internationale verplichting na te komen om diplomatieke en consulaire missies te beschermen. De Russische ambassade in Kiev stuurde een protestnota naar het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken waarin meer veiligheidsmaatregelen voor het consulaat en zijn personeel worden gevraagd.

Door de opstelling van Russische troepen bij de Oekraïense grens zijn de spanningen tussen de regeringen van de twee landen de jongste weken opgelopen. Delen van het oosten van Oekraïne worden sinds ruim zeven jaar door pro-Russische separatisten gecontroleerd. Oekraïne vraagt ook nog altijd de teruggave van de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd.