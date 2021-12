Tractor breekt in twee stukken na zware aanrijding

Vloesberg/Brakel

Donderdagavond gebeurde er een zwaar ongeluk in Vloesberg, niet ver voorbij de grens met Opbrakel. Een chauffeur had te laat gezien dat een landbouwtractor op de straat stil stond. De landbouwer had snelheid geminderd om op zijn bedrijf in te rijden. De chauffeur van de wagen probeerde tevergeefs een aanrijding te vermijden.

De rechterflank van de personenwagen was verhakkeld door de aanrijding. — © edp

De wagen knalde achteraan op een landbouwmachine die aan de tractor hing. Door het ongeluk brak de tractor in twee stukken. Brandweerpost Brakel werd opgeroepen om de chauffeur uit het voertuig te halen, maar die kon zich uiteindelijk zelf bevrijden. De man raakte gewond. (Eric De Pessemier)