Paus Franciscus roept op kerstavond de gelovigen op “nederig” te zijn: “Laten we stoppen met klagen”

Paus Franciscus heeft tijdens de traditionele misviering op kerstavond zijn toehoorders opgeroepen tot “nederigheid”. “Laten we niet huilen om de grootsheid die we niet hebben. Laten we stoppen met klagen en laten we ons onthouden van de hebzucht die ons altijd ontevreden laat”, zo sprak hij in de Sint-Pietersbasiliek.