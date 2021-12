Biden krijgt “Let’s Go Brandon” naar hoofd geslingerd tijdens telefonische kerstgesprekken

Het telefoontje vond plaats naar aanleiding van de ‘Santa Tracker’. Kinderen kunnen naar een callcenter bellen om het traject te volgen dat de Kerstman aflegt met zijn door rendieren voortgetrokken arrenslee. Het is een traditie dat ook de president en de first lady vanuit het Witte Huis de vrijwilligers van het callcenter helpen.

Daardoor kregen Joe Biden en zijn vrouw Jill een gezin uit de staat Oregon aan de lijn. Na een korte conversatie met de vader en de vier kinderen wensten de president en de first lady hen een zalige kerst toe. “Ik hoop ook dat jullie een prachtige kerst hebben”, antwoordde de vader. “Vrolijk kerstfeest en Let’s Go Brandon.”

“Let’s Go Brandon, ik ben het eens”, reageerde Biden, waarna de verbinding verbroken raakte. Het is niet duidelijk of de president zich bewust was van de betekenis van de woorden. Het Witte Huis geeft geen commentaar op het voorval.

Autorace

De zin “Let’s Go Brandon” is in zwang geraakt na een autorace die in oktober plaatsvond in Alabama. Een deel van het publiek schreeuwde toen de leus “fuck Joe Biden”, maar een verslaggeefster die na afloop van de race winnaar Brandon Brown interviewde, verklaarde “Let’s go Brandon” te horen. Sindsdien is het een slogan die tegenstanders van Biden gebruiken om de president te beledigen.

Het was overigens niet de eerste keer dat de traditionele kersttelefoontjes van de president tot vervelende situaties leiden. In 2018 had toenmalig president Donald Trump aan een zevenjarig meisje gevraagd of ze nog altijd in de Kerstman geloofde. “Want op zeven jaar is dat op het randje, niet?”