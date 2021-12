Minstens 27 doden bij twee ongevallen met migrantenbootjes nabij Griekenland

Een bootje is vrijdag gezonken in de buurt van het eiland Paros, in de Egeïsche Zee. Er werden 16 lichamen geborgen, onder wie een kind, en 63 mensen konden gered worden, zegt de Griekse kustwacht.

Enkele uren voordien haalde de kustwacht elders elf lichamen uit het water. Het ging om opvarenden van een boot met een honderdtal vluchtelingen en migranten aan boord die donderdag gestrand was op een eilandje in het zuiden van Griekenland. Een negentigtal mensen, onder wie 27 kinderen, werd vrijdagochtend geëvacueerd van het eilandje, ten noorden van het eiland Antikythera, halverwege Kreta en Griekse vasteland. De reddingsoperatie werd er voortgezet omdat het niet duidelijk is hoeveel mensen aan boord het vaartuig waren, verduidelijkte een kustwachtverantwoordelijke.

Ook daags voordien lieten mensen die Europa poogden te bereiken het leven. Woensdag stierven minstens drie migranten toen een bootje zonk in de Egeïsche Zee, in de buurt van het eiland Folegandros. Tientallen migranten die ook aan boord zaten, waren vrijdag nog steeds vermist. Dertien mensen, vooral uit Irak maar ok afkomstig uit Syrië en Egypte, werden gered.

Migranten proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandsezeegebied. De Griekse kustwacht vermoedt dat 11.000 personen de voorbije maanden erin geslaagd zijn om zo naar Italië te reizen. Officiële cijfers over het aantal doden bestaan er niet.