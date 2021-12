Ouders van schoolschutter Michigan hebben opzettelijk alarmsignalen genegeerd

In de Oxford High School in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan, vond op 30 november een schietpartij plaats die aan vier leerlingen het leven heeft gekost. De vermoedelijke schutter, de vijftienjarige leerling Ethan Crumbley, kon worden opgepakt. Opvallend is dat ook James en Jennifer Crumbley, de ouders van de hoofdverdachte, werden aangeklaagd.

Ethan Crumbley — © AP

“Deze zaak is uniek omdat de verdachten op de dag van de schietpartij opzettelijk de eenduidige bewijzen negeerden waaruit bleek dat hun zoon een ernstig gevaar voor de andere scholieren vormde”, zo schrijft het Openbaar Ministerie in een rechtbankdocument over de ouders.

“De verdachten waren in een betere positie dan wie ook ter wereld om deze tragedie te verhinderen, maar zij hebben dat niet gedaan”, klinkt het nog. “In plaats van voor hun zoon te zorgen en hem te helpen, hebben ze een wapen voor hem gekocht.” De ouders wisten nochtans dat hun zoon “verdrietiger dan anders” was.

Het Openbaar Ministerie reageerde daarmee op een verzoek van de ouders om de borgsom te verlagen. Dat bedrag is voor elk van hen vastgelegd op 500.000 dollar (ongeveer 440.000 euro).