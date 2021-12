Vergoeding van vrijwilligers wordt verhoogd

Het maximale bedrag van de jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor vrijwilligers wordt in 2022 verhoogd van 1.416,16 euro tot 2.600,90 euro. Dat meldt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. De aanpassing komt er omdat de vaccinatiecentra langer open zijn dan voorzien.

Vrijwilligers kunnen nog steeds rekenen op een een dagelijkse vergoeding van hoogstens 35,41 euro krijgen, maar ze kunnen 74 dagen in plaats van 40 dagen actief zijn. Wegens het boostervaccin is de vaccinatiecampagne verlengd tot de lente van 2022. De vaccinatiecentra doen het liefst beroep op de vrijwilligers die reeds van bij de start van de campagne betrokken zijn, die dus langer actief zouden blijven dan voorzien. Daarnaast is de zorgsector ook zwaarder belast door de vierde golf van de pandemie.

Daardoor dreigden heel wat vrijwilligers volgend jaar snel aan hun maximale vergoedingsplafond te raken. Daar is nu een mouw aan gepast.