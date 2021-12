Van onthoofdingen tot kannibalisme: Tiktok-moderator klaagt platform aan om trauma door schokkende video’s

Een moderator dient een klacht in tegen TikTok omdat ze een trauma opliep door de schokkende video’s die ze voor het platform moest beoordelen. Beelden van kannibalisme, verkrachting, kinderporno, en zelfdodingen, en dat in shiften van 12 uur en zonder psychologische hulp. “De nachtmerries gaan niet weg.”

Beelden van onthoofdingen, dierenmishandeling en seksueel geweld: het is dagelijkse kost voor de 10.000 moderatoren die voor TikTok controleren of de video’s ingaan tegen de richtlijnen. Maar het kan nog erger, zegt moderator Candie Frazier in een klacht die ze in Los Angeles tegen het videoplatform en het Chinese moederbedrijf ByteDance Inc. heeft ingediend. Ze heeft video’s gecontroleerd met kannibalistische scènes, verpletterde hoofden, schietpartijen op school, zelfdodingen en een fatale val van een gebouw, inclusief audio.

De video’s volgen elkaar bovendien in sneltempo op. Volgens Frazier moeten de moderatoren honderden video’s zien in shiften van 12 uur, met 1 uur lunchpauze en twee pauzes van een kwartier. Volgens haar advocaten krijgen ze 25 seconden per video en bekijken ze er drie tot tien tegelijkertijd.

TikTok stelde samen met onder meer YouTube en Facebook richtlijnen op om het mentaal welzijn van de moderatoren te beschermen. Die zouden inhouden dat een shift maximaal vier uur mag duren, én dat er psychologische bijstand is. Alleen houdt het bedrijf zich daar niet aan, aldus de klacht.

Facebook betaalde al

Candie Frazier zegt dat ze een posttraumatische stressstoornis aan de job heeft overgehouden. “Ze kan niet slapen. En als ze wel in slaap valt, heeft ze verschrikkelijke nachtmerries”, aldus nog de advocaten. Bedoeling is dat nog meer moderatoren zich bij de rechtszaak voegen, voor een zogeheten class action.

TikTok reageerde bij persagentschap Bloomberg niet op de rechtszaak, maar haalt aan dat het een “zorgzame werkomgeving promoot” voor de werknemers en onderaannemers.

Ook Facebook is al meermaals aangeklaagd door moderatoren met psychische klachten. Vorig jaar trof het bedrijf een schikking van in totaal 48 miljoen euro. Medewerkers bij wie een posttraumatische stressstoornis werd vastgesteld kregen tot 50.000 euro schadevergoeding en hun behandelingen terugbetaald.