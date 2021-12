Oostenrijks ex-kanselier Kurz wordt manager in Silicon Valley

De afgetreden Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz heeft een job aanvaard in de Verenigde Staten. Het zou gaan om een baan als manager in Silicon Valley, melden Oostenrijkse media.

Kurz heeft zelf nog niet gereageerd. Op Twitter deelde hij zaterdag kerst- en nieuwjaarswensen. Eerder ongewoon deed hij dat wel in het Engels: “Merry #Christmas, relaxing holidays and a happy New Year to you all!”.

De 35-jarige Kurz trad in oktober af als kanselier na beschuldigingen van corruptie. Hij en enkele van zijn nauwste politieke medestanders worden ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in het voordeel van Kurz, waardoor hij leider van de conservatieve ÖVP kon worden en daarmee ook bondskanselier.

Kurz ontkende met klem. Hij bleef aanvankelijk voorzitter van zijn partij en fractieleider, maar kondigde begin december abrupt zijn afscheid van de politiek aan. Kort voordien was hij ook papa geworden. De geboorte van zijn zoon had zijn perspectief veranderd en had hem doen inzien dat er “belangrijker zaken zijn in het leven”, luidde het.

Kurz werd de voorbije jaren steevast de “wonderboy van de Oostenrijkse politiek” genoemd.