Omikronvariant vanaf nu dominant: 90 tot 95 procent van de besmettingen tegen eind van het jaar

Het aandeel van de omikronvariant van het coronavirus en dat van de deltavariant is momenteel gelijk. De omikronvariant zal vanaf nu de bovenhand nemen. Dat voorspelde biostatisticus Geert Molenberghs zaterdag in het VTM Nieuws.

Molenberghs verwacht dat 90 tot 95 procent van de besmettingen tegen het einde van het jaar met de omikronvariant van het virus zal zijn.

De coronacijfers blijven momenteel nog dalen, maar de biostatisticus wijst erop dat er op dagniveau al een vertraging merkbaar is in de daling. Als die trend aanhoudt, komt er een punt dat de besmettingen opnieuw stijgen. Dat is ook al te zien in de cijfers in het buitenland, aldus nog Molenberghs.

Molenberghs verwacht dat de extra verstrengingen die vanaf zondag van kracht worden, de stijging zullen vertragen.