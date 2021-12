De warmste week komt nu pas: temperaturen tot 15 graden mogelijk komende dagen

Ondanks de inspanningen van VRT om van de zeven dagen voor Kerstmis de warmste week te maken, komt die er nu pas aan. Weerman Frank Deboosere meent uit de weerkaarten te mogen opmaken dat het de volgende zeven dagen nog nooit zo warm zal geweest zijn, met temperaturen die kunnen oplopen tot 15 graden.

“Het einde van 2021 wordt uitzonderlijk zacht”, zegt Frank Deboosere. “Dat heeft alles te maken met tropische lucht die vanuit Afrika naar onze contreien wordt geblazen. Het zal van die windsnelheid afhangen of we records zullen breken, maar zoals het er naar uitziet is die kans reëel.”

De warmste dag in de laatste week van december klokte tot nu af op 13,5 graden in 2015. “Nu ziet het ernaar uit dat dat 15 graden kan worden”, zegt Frank Deboosere. “Zoals het er nu naar uitziet zal de warme lucht boven Afrika en Spanje naar hier worden gevoerd. Als dat snel gebeurt - als het hard gaat waaien in de warme luchtlagen - dan krijgt de lucht geen tijd om af te koelen voor ze ons land bereikt. De kans dat dat zo is, lijkt groot volgens de jongste weerkaarten.”

Deboosere laat in het midden of de klimaatopwarming mee verantwoordelijk is van door die uitzonderlijk warme temperaturen in deze laatste week van het jaar. “Het zou te kort door de bocht zijn om het alleen daaraan te linken. Maar het past wel in het plaatje, natuurlijk. Het feit dat die winden vanuit het zuiden waaien in deze periode kan mee verklaard worden door de veranderende omstandigheden. En het valt sowieso op dat er de jongste jaren geen enkel kouderecord is gesneuveld, wat niet kan gezegd worden van warmterecords. Die noteren we elk jaar opnieuw.”

Wat hij wél kan zeggen: “Sinds het begin van de metingen in 1892 is gemiddeld genomen nog nooit zo warm geweest als nu. En als de voorspellingen kloppen zullen we nu de warmste week ooit gemeten meemaken. Al hou ik een slag om de arm. Het kan altijd nog keren.” (frp)