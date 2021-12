Rusland stuurt 10.000 soldaten terug naar kazernes na manoeuvres aan Oekraïense grens

Midden in de nieuwe spanningen met Oekraïne heeft Rusland militaire manoeuvres beëindigd. Meer dan 10.000 soldaten keren naar hun steunpunten terug, deelde het ministerie van Defensie zaterdag in Moskou mee.

Het leger hield de oefeningen in gebieden aan de grens met Oekraïne en in de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Er werd ook ver daarvandaan geoefend, onder meer in de Noord-Kaukasus en in Armenië.

Het leger zei dat het om regelmatige manoeuvres ging. Van meet af aan klonk het dat achter de oefeningen geen “agressieve plannen” van Rusland zaten. Het Westen begon zich zorgen te maken toen het te weten kwam dat Rusland in gebieden dichtbij Oekraïne tienduizenden soldaten had samengetrokken.

De Russische president Vladimir Poetin gaf donderdag op een persconferentie geen duidelijk antwoord op de vraag of hij kon garanderen dat zijn land Oekraïne niet zou binnenvallen. Hij zei enkel dat Rusland in het belang van de veiligheid van het land zou handelen.

Rusland vraagt daarentegen bindende veiligheidsgaranties van het Westen. In een ontwerp van een overeenkomst eist Moskou dat de NAVO haar uitbreiding naar het oosten stopzet. Moskou ziet die uitbreiding als een bedreiging. Gesprekken daarover met de Verenigde Staten zouden in januari beginnen. Van Russische zijde zou viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov deelnemen. Het Kremlin verklaarde vrijdag dat het in januari “specifieke antwoorden op onze voorstellen” verwacht.