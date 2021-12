Traangas gebruikt tegen duizenden betogers in Soedan

De Soedanese veiligheidstroepen vuren zaterdag traangasgranaten af in een poging duizenden tegenstanders van het militaire bewind uiteen te drijven die het presidentiële paleis naderen. Het internet en de telefoonverbindingen zijn afgesloten in Soedan.

De menigte naderde het presidentiële paleis in Khartoem tot op een vijftigtal meter. In het paleis zetelen de overgangsautoriteiten onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhane, die twee maanden geleden een staatsgreep pleegde. In de repressie die op coup volgde, vielen 48 doden. Zaterdag evacueerden betogers gewonden nadat traangas was afgevuurd, zo is ter plaatse vastgesteld.

De autoriteiten sloten in de vroege ochtend eerst het mobiele internet af en vervolgens vielen de telefoonverbindingen uit. Betogers die vanuit de verschillende wijken en voorsteden naar het paleis wilden trekken, ontdekten dat ’s nachts enorme containers waren geplaatst om de bruggen over de Nijl te versperren.

Toch waren de betogers aan het begin van de middag met duizenden, zoals elke keer dat ze betogen. In een zee van Soedanese vlaggen jouwden ze het leger uit alsook legerleider Burhane en zelfs premier Abdallah Hamdok, die geen militair is maar zijn ambt toch opnam en zich dus neerlegde bij de huidige toestand en de verlenging van het mandaat van generaal Burhane aan het hoofd van het land.

Het prodemocratische artsensyndicaat dat de slachtoffers van de repressie sinds 2018 registreert, vreest een nieuwe uitbraak van geweld en “vraagt dat de wereld in het oog houdt wat er gaat gebeuren”, want militanten hebben het moeilijk beelden het land uit te krijgen .