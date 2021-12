Ooit topspits van Liverpool, maar nu is voormalig Engels international verwikkeld in rechtszaak… rond zijn huisdier

Kent u Daniel Sturridge nog? De spits maakte ooit het mooie waar voor Liverpool en de Engelse nationale ploeg, maar intussen is de 32-jarige Sturridge - die lang zonder club zat - aan de slag bij het Australische Perth Glory. Tijdens deze kerstperiode komt de Engelsman door een bizarre rechtszaak wel nog eens in het nieuws: Sturridge weigert immers om een beloofde beloning te betalen aan de vermeende vinder van zijn hond, die na een inbraak vermist was.

Om tot de kern van de zaak te komen, moeten we terug naar juli 2019. Er werd toen ingebroken in het huis van Sturridge in Los Angeles. Daarbij werd ook zijn huisdier Lucci, een dwergkeeshond, ontvreemd. Sturridge beloofde toen een som van 30.000 dollar voor de eerlijke vinder van zijn hond.

Een lokale muzikant genaamd Foster Washington claimt dat hij het dier kort daarna gevonden heeft en terugbracht. Volgens Washington zou hij de beloofde beloning nooit ontvangen hebben. De muzikant trok daarom in mei van dit jaar naar de rechtbank. Die oordeelde in het nadeel van Sturridge, die orders kreeg om 30.085 dollar (omgerekend ruim 26.500 euro, red.) te betalen aan Washington.

Kleine jongen

Daar stopt de saga echter niet. Sturridge blijft immers volhouden dat hij de eerlijke vinder wél betaald heeft. Volgens Sturridge zou dat echter niet Washington zijn, maar wel een kleine jongen. “Ik wil jullie de waarheid vertellen op Kerstmis”, vertelt de Engelsman nu op Twitter. “Ik heb een jongen ontmoet die mijn hond gevonden had en heb hem een beloning betaald waar hij heel blij mee was. Net als ik, omdat mijn hond na de diefstal terug was.”

“Ik heb foto’s, video’s en audio van alles dat gebeurd is toen Lucci teruggebracht werd”, stelt Sturridge. “Het is jammer om die overval te moeten herbeleven op kerstdag. Andere mensen proberen te profiteren. Ik wil die kleine jongen opnieuw bedanken. Dit is tweeënhalf jaar geleden en het waren 24 gekke uren. Ik ben heel blij dat Lucci terug is bij onze familie. Liefde voor iedereen.”

Goals op WK 2014 en EK 2016

Sturridge maakte zijn profdebuut in 2007 bij Manchester City. Hij trok later naar Chelsea, maar het hoogtepunt van zijn carrière beleefde hij bij Liverpool. Daar was hij actief van 2013 tot 2018: Sturridge was in die periode ook actief als Engels international en scoorde zowel op het WK 2014 als EK 2016. Nadien ging het echter bergafwaarts: midden 2019 liet Liverpool hem transfervrij naar Trabzonspor vertrekken, maar na ruim een halfjaar vertrok de Engelsman daar al. Sturridge zat nadien meer dan anderhalf jaar zonder club, tot hij in oktober naar het Australische Perth Glory vertrok.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen